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Дамбу Петербурга закрыли на техническое обслуживание до 29 мая

Проход судов по каналу в Северной столице временно невозможен.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 марта, дамбу Петербурга закрыли до 18:00 29 мая. Проход судов по каналу временно невозможен. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений от наводнений.

— Дирекция КЗС информирует о проведении ежегодных плановых работ по техническому обслуживанию гидромеханического оборудования плоского подъемно-опускного затвора судопропускного сооружения С-2, — говорится в сообщении.

Запланированные мероприятия согласовали со Службой капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербурга». При этом они никак не повлияют на движение транспорта по мосту.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что с 24 марта движение транспорта ограничат в Адмиралтейском, Красногвардейском, Невском, Петроградском и Приморском районах города. Инспекторы ГАТИ пояснили, что рабочие наметили работы по прокладке инженерных сетей и газопровода, а также установку временного ограждения. Водителей призвали учитывать информацию и заранее планировать свой маршрут.