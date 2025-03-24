Дамбу Петербурга закрыли на техническое обслуживание до 29 мая

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что с 24 марта движение транспорта ограничат в Адмиралтейском, Красногвардейском, Невском, Петроградском и Приморском районах города. Инспекторы ГАТИ пояснили, что рабочие наметили работы по прокладке инженерных сетей и газопровода, а также установку временного ограждения. Водителей призвали учитывать информацию и заранее планировать свой маршрут.