Дамбу Петербурга закрыли на техническое обслуживание до 29 мая

Сегодня, 24 марта, дамбу Петербурга закрыли до 18:00 29 мая. Проход судов по каналу временно невозможен. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений от наводнений.
— Дирекция КЗС информирует о проведении ежегодных плановых работ по техническому обслуживанию гидромеханического оборудования плоского подъемно-опускного затвора судопропускного сооружения С-2, — говорится в сообщении.
Запланированные мероприятия согласовали со Службой капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербурга». При этом они никак не повлияют на движение транспорта по мосту.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что с 24 марта движение транспорта ограничат в Адмиралтейском, Красногвардейском, Невском, Петроградском и Приморском районах города. Инспекторы ГАТИ пояснили, что рабочие наметили работы по прокладке инженерных сетей и газопровода, а также установку временного ограждения. Водителей призвали учитывать информацию и заранее планировать свой маршрут.