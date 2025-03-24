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Жители Омска станут больше платить за поездки в районы области

ОМСК, 24 марта, ФедералПресс. С 1 апреля Омская региональная энергетическая компания определила предельный тариф на перевозку пассажиров на межмуниципальных маршрутах по территории региона. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Источник: Freepik

«Утвержденный предельный тариф за пределами города Омска составляет 3,04 рубля за километр пути», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что тариф на перевозку пассажиров не повышался уже почти 10 лет — начиная с 2016 года, что приводило к увеличению издержек транспортных предприятий, в том числе на оплату труда. Таким образом, повышение цен на проезд позволит компенсировать расходы перевозчиков и улучшит инфраструктуру общественного транспорта.

Напомним, что в прошлом году во многих маршрутных такси Омска выросла стоимость проезда. При этом, по словам перевозчиков, электронные транспортные карты омского минтруда будут действовать на всех этих маршрутах.