Жители Омска станут больше платить за поездки в районы области

«Утвержденный предельный тариф за пределами города Омска составляет 3,04 рубля за километр пути», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что тариф на перевозку пассажиров не повышался уже почти 10 лет — начиная с 2016 года, что приводило к увеличению издержек транспортных предприятий, в том числе на оплату труда. Таким образом, повышение цен на проезд позволит компенсировать расходы перевозчиков и улучшит инфраструктуру общественного транспорта.
Напомним, что в прошлом году во многих маршрутных такси Омска выросла стоимость проезда. При этом, по словам перевозчиков, электронные транспортные карты омского минтруда будут действовать на всех этих маршрутах.