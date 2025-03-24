Жители Омска станут больше платить за поездки в районы области

В ведомстве уточнили, что тариф на перевозку пассажиров не повышался уже почти 10 лет — начиная с 2016 года, что приводило к увеличению издержек транспортных предприятий, в том числе на оплату труда. Таким образом, повышение цен на проезд позволит компенсировать расходы перевозчиков и улучшит инфраструктуру общественного транспорта.