Новосибирские активисты требуют защитить городские леса от вырубки

23 марта в центре Новосибирска прошёл митинг, посвящённый защите лесов и зелёных насаждений в городе. Более десятка активистов собрались у театра «Глобус», чтобы выразить протест против вырубки деревьев и уничтожения зелёных зон. Участники митинга, среди которых были новосибирские общественники, потребовали от властей принять меры по сохранению и расширению зелёных территорий в Новосибирске и посёлке Кольцово, сообщает издание «Прецедент».
Активисты выдвинули несколько предложений, включая введение наказания в виде общественных работ за вырубку деревьев и моратория на строительство в лесах и зелёных зонах города. Также была озвучена необходимость проведения исследования для оценки сокращения площади городских лесов за последние 20 лет. Митингующие также указали на проблемные районы города, такие как Академгородок, Бугринская роща и Заельцовский бор, где уже зафиксированы массовые вырубки деревьев и уничтожение газонов.