Новосибирские активисты требуют защитить городские леса от вырубки

Активисты выдвинули несколько предложений, включая введение наказания в виде общественных работ за вырубку деревьев и моратория на строительство в лесах и зелёных зонах города. Также была озвучена необходимость проведения исследования для оценки сокращения площади городских лесов за последние 20 лет. Митингующие также указали на проблемные районы города, такие как Академгородок, Бугринская роща и Заельцовский бор, где уже зафиксированы массовые вырубки деревьев и уничтожение газонов.