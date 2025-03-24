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«Каток у Флагштока» закрыл сезон мировым рекордом: в 2024/2025 году на нем прокатился миллион человек

23 марта на самом большом катке в мире прошел праздник закрытия сезона с выступлением Елизаветы Туктамышевой, чемпионки мира, чемпионки Европы, победительницы финала Гран-при по фигурному катанию. Главный праздничный сеанс продлился 2,5 часа, гости катка увидели танцевальный номер звезды фигурного катания и ледовое представление, приняли участие в мастер-классе, автограф-сессии на льду, танцевальных флешмобах и викторинах.

Сегодня впервые опробовала лед на «Катке у Флагштока», удивлена его качеством — оно на высшем уровне. Праздничное закрытие катка очень зарядило: здесь здорово кататься, замечательная атмосфера. Наш город умеет удивлять и то, что именно в Петербурге находится самый большой каток в мире, не может не радовать.

Елизавета Туктамышева
чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница финала Гран-при по фигурному катанию

В каждом ледовом сезоне «Катка у Флагштока» самое яркое — это эмоции людей. Из года в год пространство набирает всё большую популярность: с 2021 года прошло уже 4 ледовых сезона, всего за это время каток посетили более 2 000 000 человек. Этим летом на месте катка для жителей откроется общественное пространство с зоной для роликов, площадью 8 000 кв.м, двумя открытыми бассейнами, концертной площадкой, а также площадками для волейбола, активного и спокойного отдыха.

Игорь Краснов
генеральный директор компании «Зенит-Арена»