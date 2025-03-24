«Каток у Флагштока» закрыл сезон мировым рекордом: в 2024/2025 году на нем прокатился миллион человек

В каждом ледовом сезоне «Катка у Флагштока» самое яркое — это эмоции людей. Из года в год пространство набирает всё большую популярность: с 2021 года прошло уже 4 ледовых сезона, всего за это время каток посетили более 2 000 000 человек. Этим летом на месте катка для жителей откроется общественное пространство с зоной для роликов, площадью 8 000 кв.м, двумя открытыми бассейнами, концертной площадкой, а также площадками для волейбола, активного и спокойного отдыха.