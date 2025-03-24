Мощные магнитные бури обрушатся на Землю с 24 по 27 марта — что ждать белорусам. Подробности рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, передает Sputnik.by.
Согласно данным, магнитное поле в понедельник, 24 марта, было взбудораженным. Специалисты отмечают, что причиной этому послужили вспышки на Солнце, случившиеся 22 марта. В связи с этим магнитная буря ожидается вечером 24 марта. Вместе с тем во вторник, 25 марта, на Земле также прогнозируется магнитная буря. Ее стоит ожидать в вечернее время.
Специалисты добавляют, что 26 и 27 марта, согласно предварительной информации, на Землю обрушатся сильные магнитные буры. В период магнитных бурь врачи советуют метеозависимым людям более бережно относиться к своему здоровью: избегать стрессов, переутомлений, тяжелых физических нагрузок.
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