Мощные магнитные бури обрушатся на Землю с 24 по 27 марта — что ждать белорусам

Согласно данным, магнитное поле в понедельник, 24 марта, было взбудораженным. Специалисты отмечают, что причиной этому послужили вспышки на Солнце, случившиеся 22 марта. В связи с этим магнитная буря ожидается вечером 24 марта. Вместе с тем во вторник, 25 марта, на Земле также прогнозируется магнитная буря. Ее стоит ожидать в вечернее время.