В Ангарске хоккейная команда «Ермак» вышла в плей-офф. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации АГО. Известно, что спортсмены провели два матча 22 и 23 марта. Первый состоялся с вологодским «Металлургом». В нем сибиряки уже на пятой минуте забили первую шайбу. А в конце периода — вторую.
— В начале второго периода «Ермак» забил третий гол. Третий период потряс обилием голов и красивой игрой. Сначала «Металлург» забивает свой первый гол. А затем ангарчане порадовали болельщиков тремя шайбами подряд в ворота противника, — поделились в пресс-службе администрации.
Правда, соперникам все же удалось забить второй гол. Итогом встречи стал счет 7:2 в пользу «Ермака». На следующий день состоялась не менее зрелищная игра с тем же соперником. Завершив ее со счетом 5:3 команда города нефтехимиков вышла в плей-офф.
Сражение за Кубок Регионов продолжится уже на домашнем льду. В ⅛ плей-офф соперником «Ермака» станет «Арктика» из Мурманска. Встречи запланированы на 29 и 30 марта. В первых числах апреля сибиряки отправятся на матч в Мурманск.