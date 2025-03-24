В Ангарске хоккейная команда «Ермак» вышла в плей-офф. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации АГО. Известно, что спортсмены провели два матча 22 и 23 марта. Первый состоялся с вологодским «Металлургом». В нем сибиряки уже на пятой минуте забили первую шайбу. А в конце периода — вторую.