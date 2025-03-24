В Екатеринбурге выполнили план вакцинации против туберкулеза почти на 100%

В Екатеринбурге проходит неделя профилактики инфекционных заболеваний, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Среди главных симптомов опасной инфекционной болезни — слабость, кашель с мокротой, снижение аппетита и резкое уменьшение веса, повышенная потливость и увеличение температуры тела.
Как отметила главный внештатный фтизиатр Минздрава Свердловской области Наталья Камаева, в регионе дети до 1 месяца жизни вакцинируются в 98% случаев. Среди детей и подростков в прошлом году иммунодиагностикой охвачено 99,99% детей и подростков. Профилактические флюорографические осмотры прошли почти 1,5 миллиона жителей Екатеринбурга, что составило 84,4%.
План вакцинации против туберкулеза в столице Среднего Урала выполнен на 98,7%.