В Екатеринбурге выполнили план вакцинации против туберкулеза почти на 100%

Как отметила главный внештатный фтизиатр Минздрава Свердловской области Наталья Камаева, в регионе дети до 1 месяца жизни вакцинируются в 98% случаев. Среди детей и подростков в прошлом году иммунодиагностикой охвачено 99,99% детей и подростков. Профилактические флюорографические осмотры прошли почти 1,5 миллиона жителей Екатеринбурга, что составило 84,4%.