Глава Роспотребнадзора по РБ Анна Казак рассказала о районах Башкирии, где наиболее опасные клещи. Она отметила, что в республике проведен анализ и ранжирование территорий по заболеваемости для оценки эпидемиологических рисков. При анализе учитывались количество укусов клещей, заболеваемость клещевым энцефалитом и боррелиозом.