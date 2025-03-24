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Анна Казак рассказала о районах Башкирии, где наиболее опасные клещи

Анна Казак рассказала о районах Башкирии, где наиболее опасные клещи.

Источник: Башинформ

Глава Роспотребнадзора по РБ Анна Казак рассказала о районах Башкирии, где наиболее опасные клещи. Она отметила, что в республике проведен анализ и ранжирование территорий по заболеваемости для оценки эпидемиологических рисков. При анализе учитывались количество укусов клещей, заболеваемость клещевым энцефалитом и боррелиозом.

«В четырех районах с высоким риском заболеваемости необходимо обратить внимание на расчеты территорий обработок. Это Кигинский, Учалинский, Бурзянский и Караидельский районы. Наши специалисты выйдут с предложениями и рекомендациями главам этих районов», — рассказала Анна Казак на оперативном совещании правительства республики.