Глава Роспотребнадзора по РБ Анна Казак рассказала о районах Башкирии, где наиболее опасные клещи. Она отметила, что в республике проведен анализ и ранжирование территорий по заболеваемости для оценки эпидемиологических рисков. При анализе учитывались количество укусов клещей, заболеваемость клещевым энцефалитом и боррелиозом.
«В четырех районах с высоким риском заболеваемости необходимо обратить внимание на расчеты территорий обработок. Это Кигинский, Учалинский, Бурзянский и Караидельский районы. Наши специалисты выйдут с предложениями и рекомендациями главам этих районов», — рассказала Анна Казак на оперативном совещании правительства республики.