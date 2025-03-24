В Екатеринбурге установили копию трубы из операции «Поток» в Судже

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Копию газовой трубы, по которой российские военные зашли в тыл противника в Судже Курской области во время операции «Поток», установили на уличной выставке во дворе Храма на Крови в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба храма.
«В рамках экспозиции у Храма на Крови… сотрудниками ООО “Газпром трансгаз Екатеринбург” смонтирован и установлен участок трубы, протяженностью 16 метров, в честь пройденных бойцами Русской Армии 16 километров в тыл врага в Судже. Диаметр установленной трубы, 1420 миллиметров, соответствует диаметру трубы, обеспечившей нашим бойцам успех блистательно проведенной воинской операции», — говорится в сообщении обители в группе «ВКонтакте».
«Это труба, та самая легендарная газовая труба, в которой наши герои-защитники прошли 16 километров. Она теперь стоит у нас, в Екатеринбурге. Есть возможность, начиная со вторника, подойти, посмотреть и пройти по ней 16 метров для того, чтобы прочувствовать и оценить, что пережили, что сделали ради защиты нашей Родины наши ребята, герои, некоторое время назад. Я приглашаю вас посетить это место», — отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), анонсируя мероприятие в Telegram-канале.
Помимо этого, на выставке, посвященной операции «Поток», представят фотоматериалы — изображения бойцов и другие снимки с места событий, а в день торжественного открытия, 25 марта в 15.00 мск, посетителям покажут экспонаты, рассказывающие об особенностях работы спецподразделений.
«Специальными гостями мероприятия станут участник операции “Поток” иерей Алексей Скрипкин из Козельской епархии, который прошел героическим маршрутом по трубе в Суджу, сопровождая и благословляя наших воинов, а также кавалер трех орденов Мужества, главный священник в зоне проведения СВО, протоиерей Дмитрий Василенков», — добавили в Храме на Крови.
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны» и штурмовая бригада «Восток» Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой «Аида» спецназа «Ахмат» совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.