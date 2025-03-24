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Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано рядом с Приморьем

Эпицентр находится в акватории на глубине более 550 километров.

Источник: PrimaMedia.ru

Сейсмологи зафиксировали землетрясение рядом с Приморьем в понедельник, 24 марта. По данным eqalert.ru (12+), природное явление произошло в 150 километрах от приморского села Витязь, сообщает ИА PrimaMedia.

Специалисты уточняют, что очаг землетрясения залегал на глубине 551.1 км. Магнитуда при этом составила 4,2. Среди ближайших населённых пунктов к природному явлению оказались: с. Витязь, Приморский край; с. Чосанни, Северная Корея; пгт. Хасан, Приморский край; с. Рисовая Падь, Приморский край; с. Фанчуань, Китай.

При этом накануне, 23 марта, землетрясение магнитудой 4,6 потрясло регион. По данным Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в Шкотовском районе, недалеко от посёлка Новонежино.

Напомним, землетрясения характеризуются как слабые (1−4 балла), сильные (5−7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.