Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано рядом с Приморьем

Специалисты уточняют, что очаг землетрясения залегал на глубине 551.1 км. Магнитуда при этом составила 4,2. Среди ближайших населённых пунктов к природному явлению оказались: с. Витязь, Приморский край; с. Чосанни, Северная Корея; пгт. Хасан, Приморский край; с. Рисовая Падь, Приморский край; с. Фанчуань, Китай.