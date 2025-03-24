Одиннадцать новых электробусных маршрутов появилось в Москве с начала года

«Москва сохраняет лидерство в Европе по количеству электробусов. С начала этого года запустили 11 новых экологичных маршрутов. По будням на них совершают более 40 тыс. поездок. Мы продолжаем менять автобусы на электробусы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря этому поездки по городу становятся комфортнее, также удается сохранить экологию столицы», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Он добавил, что новые маршруты связывают 38 районов города.
Самым популярным электробусным маршрутом среди запущенных в этом году стал м90. На нем совершают более 19 тыс. поездок по будням.
На 11 новых маршрутах по будням работает почти 80 электробусов. Шесть маршрутов организовали благодаря новым зарядным станциям для электробусов в районах Ивановское и Беляево.
Как напомнили в пресс-службе, в 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023 года заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.
С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18% передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40−50 км до 80 км. При этом вес машины остался прежним.