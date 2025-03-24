Жильцов дома около ТЦ на Буденновском в Ростове разместят в ПВР

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин потребовал организовать пункт временного размещения для жильцов пятиэтажки, пострадавшей от пожара около торгового центра «Астор». Об этом чиновник сообщил еще во время работы экстренных служб на месте происшествия.
— Жильцы эвакуированы. Поручил заместителю по вопросам ГО и ЧС Тарасу Дядькову подготовить пункт временного размещения, — написал в Telegram Александр Скрябин.
Известно, что также запланирован поквартирный обход комиссии по оценке ущерба. Об этом рассказала глава администрации Ленинского района донской столицы Юлия Мищук. Параллельно проверку проводят сотрудники прокуратуры.
Напомним, вызов в МЧС поступил в 5:28 утра 24 марта. Сначала горели фасад и кровля ТЦ «Астор» на площади в 300 кв. метров, а потом огонь перешел на соседний дом и охватил 800 кв. метров. Из жилого дома эвакуировали 15 человек, пострадавших нет. Горение к этому моменту полностью ликвидировали.