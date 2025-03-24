Жильцов дома около ТЦ на Буденновском в Ростове разместят в ПВР

Напомним, вызов в МЧС поступил в 5:28 утра 24 марта. Сначала горели фасад и кровля ТЦ «Астор» на площади в 300 кв. метров, а потом огонь перешел на соседний дом и охватил 800 кв. метров. Из жилого дома эвакуировали 15 человек, пострадавших нет. Горение к этому моменту полностью ликвидировали.