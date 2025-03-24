Общегородской субботник в Омске перенесли на 12 апреля

«Погода за окном и прогнозы синоптиков на ближайшее время позволяют сдвинуть сроки “месячника чистоты” влево: сегодня на аппаратном совещании приняли решение начать его с 1 апреля. Соответственно, и общегородской субботник переносится на 12 апреля. Уверен, омичи выйдут на большую весеннюю уборку, и все вместе мы славно поработаем», — рассказал глава города.