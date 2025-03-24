В Пермском крае заметили следы пробудившегося от спячки дикого медведя

Следы дикого медведя, пробудившегося от спячки, заметили в Пермском крае, рассказывает сообщество дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) региона.
Как рассказало ведомство в своей группе в соцсети «ВКонтакте», первые следы проснувшегося хищника удалось заметить неподалёку от камня Писаный (Вишерский участок природного парка «Пермский»). Специалисты отметили, что след, вероятно, принадлежит молодому медведю, который вышел из спячки. Отмечается, что следы увидели во второй половине марта.
«Спячка у медведей — это удивительное приспособление, позволяющее им переживать суровые зимние условия, когда доступ к пище ограничен, а температуры резко падают. Это не просто глубокий сон, а сложный физиологический процесс», — отметили в дирекции ООПТ Пермского края.
Специалисты отмечают, что причинами пробуждения могут быть внешние факторы среды и внутренние факторы. В частности, на это влияет окружающая температура, удлинение светового дня и наличие пищи. Выход из спячки у медведей может занимать несколько дней или недель.