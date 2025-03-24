В Минприроды сказали, что до начала апреля в лесах Калининградской области нельзя даже гулять

— Да, под запретом, но временно. Особый режим охраны введен на 21 день с 19 марта — мера вынужденная. Мы видим количество возгораний при пале травы. Если одновременно у нас и несанкционированный пал травы, которая граничит с лесами, и в лесу что-то еще случится, то это такой масштаб пожара, который сложно будет потушить в короткие сроки. Поэтому принимаем эти меры и лесной Кодекс нам позволяет, — сказала министр.