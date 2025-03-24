В Минприроды сказали, что до начала апреля в лесах Калининградской области нельзя даже гулять

В лесах Калининградской области сейчас нельзя даже гулять. Собирать черемшу, искать грибы — все это под временным запретом. Об этом 24 марта в прямом эфире ЦУР в «ВКонтакте» сказала министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова.
— Да, под запретом, но временно. Особый режим охраны введен на 21 день с 19 марта — мера вынужденная. Мы видим количество возгораний при пале травы. Если одновременно у нас и несанкционированный пал травы, которая граничит с лесами, и в лесу что-то еще случится, то это такой масштаб пожара, который сложно будет потушить в короткие сроки. Поэтому принимаем эти меры и лесной Кодекс нам позволяет, — сказала министр.
Оксана Астахова отметила, что мнение калининградцев слышит.
— Я понимаю негодование людей: «Прогулка в лесу — почему нет?». Но мы не можем разделить: прогулка в лесу и прогулка в лесу, допустим, с зажженной сигаретой, что может привести к возгоранию. Поэтому просим 21 день воздержаться от выхода в лес, — сказала министр.
Запрет не распространяется на тех, у кого поход в лес связан с профессиональной деятельностью.
Напомним, в регионе ввели ограничение на посещение лесов для безопасности, соответствующий приказ в Минприроды подписали 19 марта. Рречь об ограничениях на пребывание граждан и въезд транспортных средств во все леса региона.