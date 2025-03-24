Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перинатальный центр Приморья поставил рекорд по количеству двоен

За прошедшую неделю в Приморье появились на свет 273 малыша.

Источник: Комсомольская правда

Краевой перинатальный центр установил интересный рекорд по количеству двоен за один месяц — в марте на свет там появились семь пар двойняшек и близнецов. А на прошлой неделе двоен было целых три — две «девчачьи» и одна «королевская», сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

В пресс-службе правительства отметили, что на прошлой неделе в Приморском крае появились на свет 273 малыша. 52 ребенка родились в многодетных семьях, а для 26 семейных пар новорожденные — третьи дети.

Четвертые малыши родились у 18 мам, пятые — в пятерых семьях, шестые — в трех семьях. Самый крупный малыш родился в Черниговке — девочка с весом 4650 граммов.

Больше всего малышей появилось на свет во Владивостокском родильном доме № 3 — там начались 72 новые жизни.

Ранее «КП» писала, что в Приморье за неделю в 48 многодетных семьях произошло пополнение.