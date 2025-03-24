Перинатальный центр Приморья поставил рекорд по количеству двоен

Краевой перинатальный центр установил интересный рекорд по количеству двоен за один месяц — в марте на свет там появились семь пар двойняшек и близнецов. А на прошлой неделе двоен было целых три — две «девчачьи» и одна «королевская», сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.