Создан экспресс-тест для выявления устойчивых к антибиотикам бактерий

Разработанный Завьяловой и другими учеными подход опирается в своей работе на так называемые рамановские спектроскопы. Они представляют собой устройства, позволяющие достаточно точно измерить количество молекул разной массы и узнать их примерную форму. Для этого достаточно облучить образец при помощи лазера и проследить за тем, как изменятся свойства частиц света после того, как они отразятся от молекул внутри образца.