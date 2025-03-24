В Краснодаре за неделю эвакуировали 382 автомобиля

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что с 10 по 16 марта в Краснодаре было эвакуировано 365 автомобилей. Чаще всего эвакуатор забирал неправильно припаркованные машины в центре города, в частности, на улицах Красной, Мира, Рашпилевской, Октябрьской, Постовой и Красина.