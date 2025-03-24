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В Краснодаре за неделю эвакуировали 382 автомобиля

В Краснодаре за период с 17 по 23 марта было эвакуировано 382 автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Наибольшее количество машин было эвакуировано с улиц Красной, Бабушкина, Мира, Рашпилевской и Октябрьской. Также штрафы были выписаны на автомобили, припаркованные на улицах Постовой, Красина и Восточно-Кругликовской.

В пресс-службе отметили, что работа по устранению неправильно припаркованных автомобилей ведется с начала года и за это время на штраф-стоянку было отправлено примерно 3,8 тысячи автомобилей.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что с 10 по 16 марта в Краснодаре было эвакуировано 365 автомобилей. Чаще всего эвакуатор забирал неправильно припаркованные машины в центре города, в частности, на улицах Красной, Мира, Рашпилевской, Октябрьской, Постовой и Красина.