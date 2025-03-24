В Перми состоится премьера балета Игоря Стравинского «Орфей»

— История великого певца Орфея, спустившегося в подземный мир, чтобы вернуть свою возлюбленную, — древнейший миф, который известен каждому. В легенде об Орфее закодированы вечные темы и сюжеты. Спускаясь в царство Аида, Орфей осуществляет главное предназначение поэта — проникнуть за границу очевидного, приподнять завесу неизведанного, нащупать невидимую связь между мирами, которые на самом деле составляют одно целое, — объясняет идею балета Алексей Мирошниченко.