В Перми состоится премьера балета Игоря Стравинского «Орфей»

В Пермском театре оперы и балета 5 и 6 апреля состоятся показы премьеры балета Игоря Стравинского «Орфей» (12+). Постановщик спектакля — хореограф Алексей Мирошниченко — стал также автором либретто.
— История великого певца Орфея, спустившегося в подземный мир, чтобы вернуть свою возлюбленную, — древнейший миф, который известен каждому. В легенде об Орфее закодированы вечные темы и сюжеты. Спускаясь в царство Аида, Орфей осуществляет главное предназначение поэта — проникнуть за границу очевидного, приподнять завесу неизведанного, нащупать невидимую связь между мирами, которые на самом деле составляют одно целое, — объясняет идею балета Алексей Мирошниченко.
Напомним, ранее Алексей Мирошниченко стал автором либретто балета Лео Делиба «Сильвия» (12+), также основанном на античном мифе о весталке Рее Сильвии — матери Ромула и Рема, основателей Рима.
Дирижером-постановщиком балета «Орфей» стал главный дирижер Пермского театра оперы и балета Владимир Ткаченко.