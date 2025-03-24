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Сразу три ледовые переправы закрыли в Омской области

Сейчас в регионе действует одна ледовая переправа.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области закрыли сразу три ледовые переправы через Иртыш. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

С понедельника закрыли следующие ледовые переправы:

— «Изюкская» (соединяла рабочий поселок Тевриз и деревню Александровка);

— «Белоярская» (соединяла рабочий поселок Тевриз и поселок Белый Яр);

— «Бородинская» (соединяла рабочий поселок Тевриз и поселок Бородина).

На подъездах к закрытым переправам появились дорожные знаки и аншлаги о запрете движения.

На сегодня в регионе функционирует последняя из девяти ледовых переправ: «Никольская» (соединяет села Усть-Ишим и Никольск).

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омской области закрыли пятую из девяти ледовых переправ.