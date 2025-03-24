Сразу три ледовые переправы закрыли в Омской области

В Омской области закрыли сразу три ледовые переправы через Иртыш. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
С понедельника закрыли следующие ледовые переправы:
— «Изюкская» (соединяла рабочий поселок Тевриз и деревню Александровка);
— «Белоярская» (соединяла рабочий поселок Тевриз и поселок Белый Яр);
— «Бородинская» (соединяла рабочий поселок Тевриз и поселок Бородина).
На подъездах к закрытым переправам появились дорожные знаки и аншлаги о запрете движения.
На сегодня в регионе функционирует последняя из девяти ледовых переправ: «Никольская» (соединяет села Усть-Ишим и Никольск).
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омской области закрыли пятую из девяти ледовых переправ.