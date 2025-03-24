Сборная Беларуси сыграет против Дании в отборочном турнире на ЧМ 2026 по футболу

Сборная Беларуси по футболу сыграет против Дании в отборочном турнире чемпиона мира 2026.
Ранее футболисты Дании в четвертьфинале Лиги наций УЕФА проиграли по сумме двух встреч сборной Португалии.
И также два будущих соперника белорусской сборной в квалификационной группе С мирового первенства боролись за право играть в элитном дивизионе Лиги наций. Сперва сборная Греции проиграла футболистам Шотландии, но после греки смогли взять убедительный реванш 3:0.
Кроме того, в лиге А Лиги наций выступят сборные по футболу Сербии, Турции и Бельгии.
А решающий этап Лиги наций намечен на начало июня, матчи будут проходить в Германии. В полуфиналах жду зрелищные матчи: Испания против Франции, Германия против Португалии.
Тем временем главный тренер национальной команды Беларуси по биатлону Олег Рыженков рассказал о тренировках мужа Домрачевой Бьорндалена в «Раубичах».