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Сборная Беларуси сыграет против Дании в отборочном турнире на ЧМ 2026 по футболу

Белорусы сыграют в футбол против датчан в отборочном матче на чемпионат мира 2026.

Источник: Комсомольская правда

Сборная Беларуси по футболу сыграет против Дании в отборочном турнире чемпиона мира 2026.

Ранее футболисты Дании в четвертьфинале Лиги наций УЕФА проиграли по сумме двух встреч сборной Португалии.

И также два будущих соперника белорусской сборной в квалификационной группе С мирового первенства боролись за право играть в элитном дивизионе Лиги наций. Сперва сборная Греции проиграла футболистам Шотландии, но после греки смогли взять убедительный реванш 3:0.

Кроме того, в лиге А Лиги наций выступят сборные по футболу Сербии, Турции и Бельгии.

А решающий этап Лиги наций намечен на начало июня, матчи будут проходить в Германии. В полуфиналах жду зрелищные матчи: Испания против Франции, Германия против Португалии.

Тем временем главный тренер национальной команды Беларуси по биатлону Олег Рыженков рассказал о тренировках мужа Домрачевой Бьорндалена в «Раубичах».