Три омских трамвая временно сократят свои маршруты

С 11:00 до 13:00 25 и 27 марта на улице 11-я Линия будут устанавливать опоры контактной сети. Работы затронут участок между улицами Лермонтова и 10 лет Октября, из-за чего движение трамваев по маршруту № 1 будет временно приостановлено.