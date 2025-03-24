Три омских трамвая временно сократят свои маршруты

С 11:00 до 13:00 25 и 27 марта на улице 11-я Линия будут устанавливать опоры контактной сети. Работы затронут участок между улицами Лермонтова и 10 лет Октября, из-за чего движение трамваев по маршруту № 1 будет временно приостановлено.
Кроме того, маршруты № 4, 8 и 9 изменят схему движения, сообщили в дептрансе. Они будут курсировать только между улицами Котельникова и Лермонтова, разворачиваясь на трамвайном кольце на улице Маршала Жукова.
Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок.