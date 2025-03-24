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У нового театра Камала в 2025 году планируется открыть парк для детей

На территории нового здания театра им. Камала в 2025 году планируется завершить строительство парка для детей всех возрастов.

Об этом сообщил глава комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Саляхутдинов на деловом понедельнике в мэрии Казани.

В новом парке установят лесной фонтан и создадут зоны для водных развлечений и театральных эффектов.

Ранее сообщалось, что на благоустройство территории у нового театра Камала направили более 1 млрд руб. Работы начались в 2024 году одновременно со строительством здания.

Театр официально открыли 20 января 2025 года. Объем инвестиций в проект оценивался в 13 млрд руб. Площадь семиэтажного театра составляет 56 тыс. кв. м. Четыре зрительских зала рассчитаны на 1,5 тыс. мест.