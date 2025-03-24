Пять мостов и путепроводов отремонтируют в Челябинской области

Всего на территории Челябинской области расположено более 300 мостов и путепроводов. В этом году пять из них отремонтируют в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни»:
- через реку Бия на автодороге Бирск — Тастуба в Сатке вместо водопропускной трубы построят новый мост;
- через реку Ольховка в районе автодороги Карталы — Анненское реконструируют и расширят проезжую часть моста через реку Ольховка;
- масштабная реконструкция также ожидает мост через реку Симок в Катав-Ивановском районе;
- в Челябинске капитально отремонтируют мост через реку Миасс на улице Черкасской;
- в областном центре также продолжат строить путепровод через железнодорожные пути на въезде в посёлок Новосинеглазово.
Общая длина путепровода составляет 600 метров, объект оснастят освещением и сделают двухполосным, а для пешеходов построят тротуары шириной до трёх метров.
Ещё в этом году отремонтируют дорогу к посёлку Новосинеглазово от Троицкого тракта до ООТ «Переезд». Начальная цена контракта составляет 90 миллионов рублей. Победитель торгов должен до 10 июля демонтировать старое покрытие, установить бетонные бортовые камни, заасфальтировать проезжую часть и тротуары, нарастить колодцы с использованием железобетонных сегментов, укрепить обочины и смонтировать перильное ограждение. После этого подрядчику предстоит восстановить газон.