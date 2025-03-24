Пять мостов и путепроводов отремонтируют в Челябинской области

Ещё в этом году отремонтируют дорогу к посёлку Новосинеглазово от Троицкого тракта до ООТ «Переезд». Начальная цена контракта составляет 90 миллионов рублей. Победитель торгов должен до 10 июля демонтировать старое покрытие, установить бетонные бортовые камни, заасфальтировать проезжую часть и тротуары, нарастить колодцы с использованием железобетонных сегментов, укрепить обочины и смонтировать перильное ограждение. После этого подрядчику предстоит восстановить газон.