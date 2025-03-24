Какие мосты разведут в Петербурге с 24 по 30 марта

В организации отмечают, что развести и навести мосты могут не точно в указанное время, но в рамках этих промежутков. Об изменениях в графике разводки можно оперативно узнавать в соцсетях и на сайте «Мостотреста», а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга». Начало навигации в Петербурге намечено на 10 апреля.