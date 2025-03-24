Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие мосты разведут в Петербурге с 24 по 30 марта

Мосты Петербурга готовят к периоду навигации. На неделе с 24 по 30 марта запланированы технические разводки восьми переправ, сообщает 24 марта пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

В ночь с 24 на 25 марта разведут:

  • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
  • Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55,
  • Биржевой мост — с 2:00 до 4:55.

В ночь с 25 на 26 марта:

  • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
  • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
  • Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55,
  • Биржевой мост — с 2:00 до 4:55.

В ночь с 26 на 27 марта:

  • Володарский мост — с 2:00 до 5:30,
  • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
  • Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00,
  • Тучков мост — с 2:00 до 4:55.

В ночь с 27 на 28 марта:

  • Володарский мост — с 2:00 до 5:30,
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
  • Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00,
  • Тучков мост — с 2:00 до 4:55.

В организации отмечают, что развести и навести мосты могут не точно в указанное время, но в рамках этих промежутков. Об изменениях в графике разводки можно оперативно узнавать в соцсетях и на сайте «Мостотреста», а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга». Начало навигации в Петербурге намечено на 10 апреля.