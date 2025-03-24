Какие мосты разведут в Петербурге с 24 по 30 марта

В ночь с 24 на 25 марта разведут:
- мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
- Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55,
- Биржевой мост — с 2:00 до 4:55.
В ночь с 25 на 26 марта:
- мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
- Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
- Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55,
- Биржевой мост — с 2:00 до 4:55.
В ночь с 26 на 27 марта:
- Володарский мост — с 2:00 до 5:30,
- Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
- Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00,
- Тучков мост — с 2:00 до 4:55.
В ночь с 27 на 28 марта:
- Володарский мост — с 2:00 до 5:30,
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
- Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00,
- Тучков мост — с 2:00 до 4:55.
В организации отмечают, что развести и навести мосты могут не точно в указанное время, но в рамках этих промежутков. Об изменениях в графике разводки можно оперативно узнавать в соцсетях и на сайте «Мостотреста», а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга». Начало навигации в Петербурге намечено на 10 апреля.