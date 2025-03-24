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В Воронеже объявили о начале сезона речных трамваев

Сезон речных трамваев в Воронеже начнется 5 апреля, если не помешают погодные условия.

Как говорят в мэрии, сами трамвайчики уже готовят к сезону прогулок.

Маршрут прогулок по одному билету будет пролегать от Петровской набережной в парк «Дельфин» и обратно. В 2025 году в него будут добавлены новые остановки.

Ранее сообщалось, что уже летом 2025 года на водохранилище будут построены 4 плавучих причала — в районе Чернавского моста, смотровой площадки на Чернавской набережной, в парках «Алые паруса» и «Дельфин». Всего в Воронеже появится 30 причалов.

Власти города говорят, что водный транспорт нужно сделать не только туристическим, но и общественным. Этот проект будет реализован в три этапа до 2030 года. А стоимость билета на общественный водный транспорт будет зависеть от количества пассажиров и вместимости судов.