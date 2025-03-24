Казань встретит Ураза-байрам чтением Корана в 6:30 утра

Также в этот день в 13:00 начнется ежегодное праздничное мероприятие «Рамазан Fest», посвященное празднованию Ураза-байрама. Оно пройдет в Старо-Татарской слободе, на улицах Марджани и Насыри, а также на площади перед старым зданием театра им. Г. Камала.