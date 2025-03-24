В Омске рассказали, с какой скоростью ехал самый быстрый лихач года

Интересно, что самого быстрого нарушителя поймали на междугородней трассе, но в пределах Омска. В сентябре прошлого года водитель «Ауди» пролетел по трассе Челябинск — Новосибирск со скоростью в 233 км/ч при разрешённой всего 70 км/ч. Стоит отметить, что средняя скорость поезда «Сапсан» составляет 200 км/ч, а у TGV — 263 к/ч, то есть нарушитель разогнался до скоростей, на которых перемещаются современные быстрые поезда.