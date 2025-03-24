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В Омске рассказали, с какой скоростью ехал самый быстрый лихач года

Мужчина превысил на 160 километров в час.

За 2024 год омичи и жители области нарушили ПДД 1 669 158 раз. Об этом порталу Om1 Омск рассказали в пресс-службе УМВД.

Две трети нарушений приходятся на превышение скорости, на втором месте с сильным отставанием (94 тысячи раз против 1 миллиона 162 тысяч) идёт проезд светофора на красный свет, а замыкает тройку лидеров несоблюдение требований дорожных знаков и разметки (почти 85 тысяч случаев).

Интересно, что самого быстрого нарушителя поймали на междугородней трассе, но в пределах Омска. В сентябре прошлого года водитель «Ауди» пролетел по трассе Челябинск — Новосибирск со скоростью в 233 км/ч при разрешённой всего 70 км/ч. Стоит отметить, что средняя скорость поезда «Сапсан» составляет 200 км/ч, а у TGV — 263 к/ч, то есть нарушитель разогнался до скоростей, на которых перемещаются современные быстрые поезда.