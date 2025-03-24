«По документам мастер работает 26 часов в сутки». «Белтехосмотр» сказал о приписках инструкторами по вождению в автошколах

С часами вождения во многих автошколах проблема. Курсанты чаще всего не выезжают даже те часы, что положены по программе. В итоге — к экзаменам навыка практической езды в городе у многих нет. Берут дополнительные занятия уже за отдельную плату у своего же инструктора.