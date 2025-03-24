«По документам мастер работает 26 часов в сутки». «Белтехосмотр» сказал о приписках инструкторами по вождению в автошколах

Одно из частых нарушений в автошколах Беларуси — приписки часов мастерами по вождению. Об этом говорилось в репортаже на телеканале ОНТ. По словам ведущего специалиста по сертификации услуг предприятия «Белтехосмотр» Александра Шута, фактически мастер откатал с учащимся 1 час, а записал ему 2 часа, и учащийся расписался или по незнанию или по другой причине.
«По документам мастер работает 26 часов в сутки», — сказал Александр Шут.
Автошколы проверяют раз в 1,5 года. И приписки инструкторов по вождению — одно из нарушений из-за которого у школы могут быть большие проблемы вплоть до закрытия.
Руководитель автошколы Сергей Арбузов отметил, что все же мало часов на практические занятия (их сейчас 50), увеличить бы на 20. А вот теорию (здесь 220 часов) можно и немного сократить.
С часами вождения во многих автошколах проблема. Курсанты чаще всего не выезжают даже те часы, что положены по программе. В итоге — к экзаменам навыка практической езды в городе у многих нет. Берут дополнительные занятия уже за отдельную плату у своего же инструктора.
Руководители автошкол замечают, что в последнее время именно девушки учатся успешнее ребят и лучше сдают. Инструкторы отмечают, что девушек легче научить, потому что они готовы подчиняться.
Кстати, директор минской автошколы высказался о сроках пересдачи курсантами практического экзамена в ГАИ: «Пересдавать экзамен в ГАИ через 10 дней, а не через месяц» (здесь подробнее). А еще в Беларуси двое экзаменаторов могут принимать практический экзамен в ГАИ (все подробности здесь).