Движение по Буденновскому в Ростове открыли в штатном режиме

В Ростове-на-Дону после пожара в торговом центре и жилом доме восстановили движение по проспекту Буденновскому. Об этом днем 24 марта сообщили в управлении Госавтоинспекции.
— Движение по проспекту Буденновскому осуществляется в штатном режиме, — проинформировали водителей.
Напомним, ранее проезд был ограничен на участке от Максима Горького до Красноармейской. Потом дорога некоторое время была открыта только в сторону от Центрального рынка к Комсомольской площади.
Сложности с проездом в указанном районе с утра сохранялись из-за пожара: сначала горела кровля торгового центра «Астор», а после этого — крыша соседнего жилого дома. Пламя уже полностью потушили. Пострадавших нет.