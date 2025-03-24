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В Иркутской котельной сожгли лимон и полисциас из Вьетнама

Провести подкарантинную продукцию пытался один из пассажиров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском аэропорту в очередной раз выявили нарушения при ввозе подкарантинной продукции. Как стало известно КП-Иркутск от пресс-службы управления Россельхознадзора Иркутской области, провести без необходимых сертификатов лимон и кустарниковый полисциас пытался провести пассажир авиарейса из Вьетнама.

— При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в пункте пропуска «Международный аэропорт Иркутск» у пассажира выявлена подкарантинная продукция без фитосанитарных сертификатов: растение лимона (1 шт.) и растение с почвой — полисциас кустарниковый (1 шт.), — поделились в управлении.

Растения и почва несут потенциальную угрозу так, как нет документа подтверждающего их безопасность. Груз изъяли и сожгли в котельной. А на пассажира завели дело об административном правонарушении.