В Иркутской котельной сожгли лимон и полисциас из Вьетнама

В Иркутском аэропорту в очередной раз выявили нарушения при ввозе подкарантинной продукции. Как стало известно КП-Иркутск от пресс-службы управления Россельхознадзора Иркутской области, провести без необходимых сертификатов лимон и кустарниковый полисциас пытался провести пассажир авиарейса из Вьетнама.
— При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в пункте пропуска «Международный аэропорт Иркутск» у пассажира выявлена подкарантинная продукция без фитосанитарных сертификатов: растение лимона (1 шт.) и растение с почвой — полисциас кустарниковый (1 шт.), — поделились в управлении.
Растения и почва несут потенциальную угрозу так, как нет документа подтверждающего их безопасность. Груз изъяли и сожгли в котельной. А на пассажира завели дело об административном правонарушении.