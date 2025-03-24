Морозы вернулись в Казахстан

На западе страны температура ночью 0−5 мороза, днем 10−15 тепла. На юго-западе температуры ночью 0−8 тепла, днем 8−15 тепла. На северо-западе основной фон температуры ночью 1−12 мороза, днем 3−12 тепла. На севере повышение температуры ночью от 7−15 мороза до 3−11 мороза, днем от 3 мороза-5 тепла до 3−12 тепла. В центре страны повышение температуры от 2−17 мороза до 0−10 мороза, днем от 5 мороза-7 тепла до 4−12 тепла. На востоке ночная температура понизится от 10−18 мороза до 13−25 мороза, днем ожидается повышение 0−15 мороза до 5 мороза-10 тепла. В южных регионах ночью ожидается понижение от 5 мороза-11 тепла до 0−10 мороза, днем основной фон температуры 1−13 тепла.