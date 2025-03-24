Хабиров: Башкирия должна быть готова к возвращению ветеранов СВО

Руководитель Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленары Ивановой доложила о дополнительном помещении, подготовленного для филиала государственного фонда «Защитники Отечества». По словам Хабирова, республика должна быть готова встретить, принять вернувшихся военнослужащих и подготовить для них все условия не только для реабилитации, но и консультационного сопровождения. Также глава республики отметил, что оказать помощь ветеранам СВО, должны и власти городов и районов.