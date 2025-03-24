Хабиров: Башкирия должна быть готова к возвращению ветеранов СВО

Сегодня, 24 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой призвал чиновников готовиться к возвращению участников специальной военной операции.
Руководитель Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленары Ивановой доложила о дополнительном помещении, подготовленного для филиала государственного фонда «Защитники Отечества». По словам Хабирова, республика должна быть готова встретить, принять вернувшихся военнослужащих и подготовить для них все условия не только для реабилитации, но и консультационного сопровождения. Также глава республики отметил, что оказать помощь ветеранам СВО, должны и власти городов и районов.
— Начинают возвращаться военнослужащие в силу разных причин — по ранению, по возрасту. Когда-то будет демобилизация. Мы должны быть готовы к этой работе, — заявил Радий Хабиров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.