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Хабиров: Башкирия должна быть готова к возвращению ветеранов СВО

Глава Башкирии призвал готовиться к демобилизации бойцов СВО.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой призвал чиновников готовиться к возвращению участников специальной военной операции.

Руководитель Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленары Ивановой доложила о дополнительном помещении, подготовленного для филиала государственного фонда «Защитники Отечества». По словам Хабирова, республика должна быть готова встретить, принять вернувшихся военнослужащих и подготовить для них все условия не только для реабилитации, но и консультационного сопровождения. Также глава республики отметил, что оказать помощь ветеранам СВО, должны и власти городов и районов.

— Начинают возвращаться военнослужащие в силу разных причин — по ранению, по возрасту. Когда-то будет демобилизация. Мы должны быть готовы к этой работе, — заявил Радий Хабиров.

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