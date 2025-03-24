Задымление на Семашко в Ростове прокомментировали в МЧС

На пересечении Семашко и Серафимовича в Ростове-на-Дону произошло задымление, но пожара не было. Об этом днем 24 марта рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Вызов поступил в 10:14. Помощь требовалась в магазине, на первом этаже трехэтажного здания. Произошло короткое замыкание без последующего горения. Тушение не проводилось, — отметили в ведомстве.
Добавим, также сегодня потушили пожар, полыхавший на крышах торгового центра «Астор» и соседней пятиэтажки. В этом случае пострадавших нет, в жилом доме сейчас оценивают ущерб.