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В Костанайской области стали применять водоналивные дамбы для защиты дорог

В Костанайской области для предотвращения затопления дорог во время паводков стали применять водоналивные дамбы, сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

По информации пресс-службы «ҚазАвтоЖол», дорожники Костанайского областного филиала провели мероприятия по предотвращению паводков на участках автодорог Костанай — Аулиеколь — Сурган (211 км) и граница Северо-Казахстанской области — Сарыколь — Костанай (689−690 км).

Для защиты дорог от подтопления была установлена водоналивная дамба.

«Водоналивная дамба — это специальное защитное сооружение в виде герметичной трубы длиной 25 метров и высотой 1,5 метра, изготовленной из прочного водонепроницаемого материала. Конструкция быстро заполняется водой или воздухом через предусмотренные для этого отверстия, после чего становится тяжелой и устойчивой. Такая дамба эффективно сдерживает напор воды, препятствуя ее распространению на защищаемую территорию», — говорится в сообщении.

После того как паводковая опасность минует, из дамбы выпускают воду или воздух, затем конструкцию компактно сворачивают и увозят на хранение до следующего применения.

Главное преимущество водоналивных дамб — мобильность и скорость установки.