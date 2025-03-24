В Костанайской области стали применять водоналивные дамбы для защиты дорог

По информации пресс-службы «ҚазАвтоЖол», дорожники Костанайского областного филиала провели мероприятия по предотвращению паводков на участках автодорог Костанай — Аулиеколь — Сурган (211 км) и граница Северо-Казахстанской области — Сарыколь — Костанай (689−690 км).
Для защиты дорог от подтопления была установлена водоналивная дамба.
«Водоналивная дамба — это специальное защитное сооружение в виде герметичной трубы длиной 25 метров и высотой 1,5 метра, изготовленной из прочного водонепроницаемого материала. Конструкция быстро заполняется водой или воздухом через предусмотренные для этого отверстия, после чего становится тяжелой и устойчивой. Такая дамба эффективно сдерживает напор воды, препятствуя ее распространению на защищаемую территорию», — говорится в сообщении.
После того как паводковая опасность минует, из дамбы выпускают воду или воздух, затем конструкцию компактно сворачивают и увозят на хранение до следующего применения.
Главное преимущество водоналивных дамб — мобильность и скорость установки.