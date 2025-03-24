В Костанайской области стали применять водоналивные дамбы для защиты дорог

«Водоналивная дамба — это специальное защитное сооружение в виде герметичной трубы длиной 25 метров и высотой 1,5 метра, изготовленной из прочного водонепроницаемого материала. Конструкция быстро заполняется водой или воздухом через предусмотренные для этого отверстия, после чего становится тяжелой и устойчивой. Такая дамба эффективно сдерживает напор воды, препятствуя ее распространению на защищаемую территорию», — говорится в сообщении.