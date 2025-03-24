Орловский губернатор прокомментировал указ о выплатах беременным школьницам

ТУЛА, 24 мар — РИА Новости. В Орловской области на данный момент нет девушек, попадающих под выплату 100 тысяч рублей в связи с беременностью и очным обучением в общеобразовательных организациях, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
Ранее глава региона подписал указ, из которого следует, что беременным школьницам Орловской области при постановлении на учет будут единовременно выплачивать 100 тысяч рублей, как и беременным студенткам профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования.
«Друзья, сегодня в центре внимания федеральных СМИ информация о дополнительной поддержке беременных. Всех, к моему удивлению, очень заинтересовал мой указ о выплате в 100 тысяч рублей для беременных, обучающейся в общеобразовательных организациях… Прошу учесть, что в настоящее время у нас в регионе нет подпадающих под эту категорию девушек», — говорится в сообщении.