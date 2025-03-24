Орловский губернатор прокомментировал указ о выплатах беременным школьницам

«Друзья, сегодня в центре внимания федеральных СМИ информация о дополнительной поддержке беременных. Всех, к моему удивлению, очень заинтересовал мой указ о выплате в 100 тысяч рублей для беременных, обучающейся в общеобразовательных организациях… Прошу учесть, что в настоящее время у нас в регионе нет подпадающих под эту категорию девушек», — говорится в сообщении.