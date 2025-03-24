Лукашенко поедет на инаугурацию 25 марта по двум главным проспектам Минска — Независимости и Победителей

Еще уточнили, что президентский кортеж будет ехать в сопровождении эскорта из девяти мотоциклов. В телеграм-канале рассказали, что движение президентского кортежа уже даже было отрепетировано, а минчан и гостей столицы пригласили понаблюдать, как 25 марта Александр Лукашенко будет ехать на инаугурацию.