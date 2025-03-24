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Лукашенко поедет на инаугурацию 25 марта по двум главным проспектам Минска — Независимости и Победителей

Лукашенко перед инаугурацией 25 марта проедет по двум главным проспектам Минска.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко по пути на церемонию инаугурации проедет по двум главным проспектам Минска, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

В частности, сообщается, что президентский кортеж, направляясь во Дворец Независимости на инаугурацию, будет двигаться по проспектам Независимости и Победителей.

— Первый поедет на инаугурацию по двум главным столичным проспектам! Проспекту Независимости и проспекту Победителей, — проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».

Еще уточнили, что президентский кортеж будет ехать в сопровождении эскорта из девяти мотоциклов. В телеграм-канале рассказали, что движение президентского кортежа уже даже было отрепетировано, а минчан и гостей столицы пригласили понаблюдать, как 25 марта Александр Лукашенко будет ехать на инаугурацию.

— Хотите поприветствовать Первого — приезжайте в центр города! И все увидите сами, — добавил телеграм-канал «Пул Первого».

Уточняется, что кортеж начнет движение по проспекту Независимости в 11.45 часов, а прийти стоит заранее.

Напомним, инаугурация президента Беларуси состоится 25 марта 2025 года и пройдет в прямом эфире.

Тем временем экономист пояснила, что будет с долларом после его падения в Беларуси до уровня 2023 года: «Способны приблизить курс белорусского рубля к доллару к трехрублевой отметке».