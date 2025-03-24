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В Омск приедет демограф Крупнов, предлагавший год назад сделать город столицей

Он предлагает перенести столицу России в Сибирь.

Источник: Комсомольская правда

В Омск приедет российский демограф Юрий Крупнов, который предлагает сделать наш город столицей России. Ориентировочная дата визита — с 27 по 29 марта, сообщил Крупнов в Telegram-канале.

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграционного и регионального развития собирается обсудить с коллегами планы по развитию нашего региона и Сибири в целом.

Одной из тем обсуждения станет новая столица России. Ранее Юрий Крупнов предлагал перенести ее в Омск на фоне глобального потепления.

По словам демографа, это решит проблему гиперцентрализации вокруг Москвы, а также поспособствует развитию России.

«Это надо делать срочно, и переносить надо в Омск, потому что это самый удобный для этого город», — рассказал Крупнов в интервью «КП Омск».

Ранее «КП Омск» сообщала, что Омск стал «Культурной столицей России 2026».