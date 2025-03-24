Сколько мяса в год потребляют казахстанцы

Согласно официальной статистике, за последние три года объем потребления различных видов мяса составил следующее:
- Говядина — примерно 445,6 тыс. тонн (2022 г. — 521,6 тыс. т, 2023 г. — 395,7 тыс. т, 2024 г. — 419,6 тыс. т);
- Баранина — примерно 129,9 тыс. тонн (2022 г. — 145,3 тыс. т, 2023 г. — 129,2 тыс. т, 2024 г. — 115,2 тыс. т);
- Конина — примерно 168,2 тыс. тонн (2022 г. — 160,4 тыс. т, 2023 г. — 170,3 тыс. т, 2024 г. — 173,7 тыс. т);
- Свинина — примерно 68,7 тыс. тонн (2022 г. — 86,1 тыс. т, 2023 г. — 62,1 тыс. т, 2024 г. — 57,8 тыс. т);
- Птица (куриное мясо) — примерно 447,3 тыс. тонн (2022 г. — 430,8 тыс. т, 2023 г. — 460,1 тыс. т, 2024 г. — 452,4 тыс. т).
В целом, в Казахстане ежегодно потребляется около 1 млн 260 тыс. тонн мяса, как указано в сообщении.
По данным статистики 2024 года, на внутреннем рынке было реализовано в общей сложности 1 млн 234,8 тыс. тонн мяса:
говядина — 419,6 тыс. тонн; конина — 173,7 тыс. тонн; баранина и козлятина — 131,3 тыс. тонн; свинина — 57,8 тыс. тонн; мясо птицы — 452,4 тыс. тонн.
Из этого объема около 102 тыс. тонн было экспортировано. Эти данные показывают, что производство мяса в Казахстане практически на 90% удовлетворяет внутренний спрос.
Кроме того, Министерство сельского хозяйства Казахстана сообщило, что вскоре начнется экспорт мяса в Европу и Турцию.