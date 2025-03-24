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В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой

Клиенты Сбербанка не могут войти в мобильное приложение.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Клиенты Сбербанка не могут войти в мобильное приложение, при входе появляются разные уведомления о том, что сервис временно недоступен, выяснил корреспондент РИА Новости.

«Сервис временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте ещё раз через 5 минут или позже. Код ошибки: 40−01», — говорится в уведомлении при входе.

«Неполадки с интернетом. Попробуйте: подключиться к другой сети ﻿﻿мобильной или Wi-Fi, отключить VPN или выбрать в нём Россию. Код ошибки: 01−01», — сказано в сообщении у другого клиента Сбербанка.

Согласно детектору отслеживания сбоев в интернете Downdetector, на 13.35 по московскому времени зафиксировано более 900 жалоб.