В Узбекистане более чем в два раза снизилась заболеваемость туберкулезом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году туберкулез был диагностирован у 10,8 миллиона человек во всем мире. Из этого числа 1,25 миллиона умерли от этой болезни. Эксперты обеспокоены тем, что заболеваемость растет с каждым годом и что распространяются устойчивые к лекарствам штаммы заболевания.