Синоптик Александр Колесов рекомендовал водителям из Петербурга сменить резину

Синоптик Александр Колесов рекомендовал водителям из Петербурга сменить зимнюю резину на летнюю. Повод для этого основательный — регулярный прогрев, который к концу недели только усилится. Правда, обновить шины пока стоит только в одном случае. О подробностях Колесов сообщил в своем Telegram-канале.
— Сейчас будет теплый период, так что тот, кто за город не ездит, может подумать о замене колес, — отметил синоптик.
К слову, сегодня, 24 марта, столбик термометра будет показывать до +9 градусов. Несмотря на то, что утро понедельника выдалось солнечным, уже ближе к 18:00 в город на Неве придет атмосферный фронт, который принесет дожди. Однако весну не остановить. Если в первой половине недели осадки еще будут периодически обрушиваться на дороги, но во второй — ожидается сухая погода, а воздух будет прогреваться в среднем до +10 градусов.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что в минувшее воскресенье зимний сезон завершил «Каток у Флагштока». В честь этого события там выступала известная фигуристка Елизавета Туктамышева.