Синоптик Александр Колесов рекомендовал водителям из Петербурга сменить резину

К слову, сегодня, 24 марта, столбик термометра будет показывать до +9 градусов. Несмотря на то, что утро понедельника выдалось солнечным, уже ближе к 18:00 в город на Неве придет атмосферный фронт, который принесет дожди. Однако весну не остановить. Если в первой половине недели осадки еще будут периодически обрушиваться на дороги, но во второй — ожидается сухая погода, а воздух будет прогреваться в среднем до +10 градусов.