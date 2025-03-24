Арктический вуз создал программное обеспечение для лесопильной отрасли

АРХАНГЕЛЬСК, 24 марта. /ТАСС/. Специалисты Северного Арктического федерального университета (САФУ, Архангельск) создали программное обеспечение для оптимального раскроя пиловочника и планирования лесопильного производства, сообщает пресс-служба вуза. Несколько предприятий планируют внедрять его у себя.
«Программный продукт способен моделировать процессы на лесопильном предприятии, проводить комплексный анализ работы с применением методов машинного обучения и математической статистики, прогнозировать управление производственными ресурсами. Он представляет собой виртуальную копию предприятия и всех ключевых технологических этапов», — указано в сообщении.
Сервис рассчитывает эффективный подход к работе предприятия: учитываются параметры лесопильной линии, используемого сырья и требуемой готовой продукции. Все это облегчает работу технолога лесопиления, а возможность мониторинга за производством позволяет быстро реагировать на нештатные ситуации.
Как пояснил аспирант Высшей школы автоматизированных систем и информационных технологий Павел Парфенов, неправильная сортировка пиловочника и подбор раскроя бревна ведет к попаданию в переработку некачественных или неподходящих материалов, что снижает качество продукции и увеличивает отходы. Отсутствие эффективного планирования ведет к простоям оборудования.
После объявления санкций на предприятиях ЛПК потребовалась замена импортного программного обеспечения на отечественное. Понадобились интеллектуальные системы для раскроя, сортировки, объемно-календарного планирования, автоматизированного управления и мониторинга за производством, что и создали специалисты САФУ.
Научная работа проводилась при поддержке компании «Автоматика-Вектор», она специализируется на автоматизации производств и систем учета на предприятиях лесопромышленного комплекса. Сервис был протестирован на нескольких предприятиях и показал повышение объемного выхода продукции при условии интеллектуальной поддержки процесса.