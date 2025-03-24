Арктический вуз создал программное обеспечение для лесопильной отрасли

Как пояснил аспирант Высшей школы автоматизированных систем и информационных технологий Павел Парфенов, неправильная сортировка пиловочника и подбор раскроя бревна ведет к попаданию в переработку некачественных или неподходящих материалов, что снижает качество продукции и увеличивает отходы. Отсутствие эффективного планирования ведет к простоям оборудования.