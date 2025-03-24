Какие автобусные маршруты изменятся из-за перекрытия улицы Малой Покровской

Кроме того, на площади Горького будет открыта временная остановка в районе дома № 4/2. Она будет использоваться транспортом при движении в сторону улицы Ильинской. В направлении площади Лядова автобусы будут останавливаться как и прежде на действующей остановке в районе дома № 4. До 11 апреля маршрут А-45 в направлении улицы Добролюбова будет курсировать по улице Ильинской без заезда на площадь Горького.