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Какие автобусные маршруты изменятся из-за перекрытия улицы Малой Покровской

Некоторые автобусные маршруты изменятся из-за перекрытия проезда по Малой Покровской улице Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ЦРТС.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Напомним, с 1 апреля вводятся поэтапные ограничения движения на участках от Большой Покровской до улицы Ильинской. В этот период автобусы А-18, А-22, А-26, А-41, А-43, А-94, А-36, а также Т-57 (до 24 мая) и А-78 (с 25 мая) в направлении Московского вокзала будут ездить по улицам Горького, Ильинской, Малой Покровской, автобусы А-5 и А-42 в направлении улицы Добролюбова — по улице Горького.

Кроме того, на площади Горького будет открыта временная остановка в районе дома № 4/2. Она будет использоваться транспортом при движении в сторону улицы Ильинской. В направлении площади Лядова автобусы будут останавливаться как и прежде на действующей остановке в районе дома № 4. До 11 апреля маршрут А-45 в направлении улицы Добролюбова будет курсировать по улице Ильинской без заезда на площадь Горького.

Для него введут остановки «Улица Горького» и «Улица Маслякова» на улице Ильинской. В обратном направлении — без изменений.

Ранее сообщалось, что автобусный маршрут А-9 предложили сократить в Нижнем Новгороде.