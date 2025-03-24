Более 1100 человек будут присутствовать на инаугурации Лукашенко 25 марта

На церемонию вступления в должность вновь избранного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко 25 марта приглашены более 1100 человек, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее «Комсомолка» сообщила о том, что инаугурация президента Беларуси состоится 25 марта 2025 года и пройдет в прямом эфире.
При этом присутствовать на инаугурации Лукашенко во Дворце Независимости будут свыше 1,1 тысячи человек, приглашенных на церемонию.
Также известно, что Александр Лукашенко поедет на инаугурацию 25 марта по двум главным проспектам Минска — Независимости и Победителей.
Тем временем экономист пояснила, что будет с долларом после его падения в Беларуси до уровня 2023 года: «Способны приблизить курс белорусского рубля к доллару к трехрублевой отметке».