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Жителей Омской области предупредили об отключении телесигнала

Во время отключений будут недоступны 20 телеканалов.

Источник: Om1 Омск

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» сообщила о плановых профилактических работах, в связи с чем в ряде населённых пунктов Омской области временно отключат телевизионные передатчики.

Работы пройдут в три этапа:

  • 25 марта с 11:00 до 17:00 отключат передатчик в Седельниково.
  • 26 марта с 9:00 до 15:00 без сигнала останется село Рагозино.
  • 27 марта с 11:00 до 17:00 передатчик не будет работать в Колосовке.

Во время отключений зрителям будут недоступны 20 телеканалов первого и второго мультиплекса, а также три государственные радиостанции.