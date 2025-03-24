Жителей Омской области предупредили об отключении телесигнала

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» сообщила о плановых профилактических работах, в связи с чем в ряде населённых пунктов Омской области временно отключат телевизионные передатчики.
Работы пройдут в три этапа:
- 25 марта с 11:00 до 17:00 отключат передатчик в Седельниково.
- 26 марта с 9:00 до 15:00 без сигнала останется село Рагозино.
- 27 марта с 11:00 до 17:00 передатчик не будет работать в Колосовке.
Во время отключений зрителям будут недоступны 20 телеканалов первого и второго мультиплекса, а также три государственные радиостанции.