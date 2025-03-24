Вузы Беларуси сократят набор в 2025 году

По его словам, будет увеличен прием на инженерные, педагогические и медицинские специальности, куда чаще всего поступают целевики. Информация о местах для абитуриентов с целевыми направлениями будет размещена на сайтах вузов до 1 мая, а по педагогическим специальностям — до 1 июня.