Вузы Беларуси сократят набор в 2025 году

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Белорусские университеты сократят набор абитуриентов в этом году, общий план приема составляет 48,3 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Минобразования.
В 2024-м отечественные вузы планировали набрать 52−53 тысячи человек, при этом количество бюджетных мест было увеличено до 31,4 тысячи. При этом бюджетников будет больше — 31 800.
«Общий план приема на высшее образование несколько меньше, чем прошлогодний — за счет уменьшения количества мест на платной основе. В 2025 году вузы готовы принять 48,3 тысячи абитуриентов, из них на бюджет — 31,8 тысячи, что на 400 больше в сравнении с предыдущим годом», — рассказал начальник главного управления профессионального образования Минобра Сергей Пищов.
По его словам, будет увеличен прием на инженерные, педагогические и медицинские специальности, куда чаще всего поступают целевики. Информация о местах для абитуриентов с целевыми направлениями будет размещена на сайтах вузов до 1 мая, а по педагогическим специальностям — до 1 июня.
Мест хватит всем
Что касается платных мест, их станет меньше на 2,7 тысячи, а общее число составит 16,5 тысячи. Пищов пояснил, что тенденция снижения платного набора в вузы наблюдается последние несколько лет. В министерстве также заверили: мест хватит всем мотивированным и подготовленным абитуриентам.
Сроки приемной кампании в 2025 году будут такими же, как и в 2024-м: сначала документы будут подавать целевики, после этого — все остальные.