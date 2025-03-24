В омских школах сократилось количество классов, закрытых на карантин

В Омске из-за роста заболеваемости ОРВИ временно закрыты две школы и 325 классов. Также на карантин отправлены 75 групп в 51 детском саду. Такие меры принял департамент образования города, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, сообщает «Омскрегион».