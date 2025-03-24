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В омских школах сократилось количество классов, закрытых на карантин

Однако ограничения сохраняются и в школах, и в детских садах.

Источник: Om1 Омск

В Омске из-за роста заболеваемости ОРВИ временно закрыты две школы и 325 классов. Также на карантин отправлены 75 групп в 51 детском саду. Такие меры принял департамент образования города, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, сообщает «Омскрегион».

По данным на 24 марта, полностью приостановлен учебный процесс в школах № 1 и 132. В 66 школах занятия отменены частично — на карантин ушли 325 классов. В детских садах также введены ограничения: закрыты 75 групп.

Власти рекомендуют родителям внимательно следить за здоровьем детей и при первых признаках болезни обращаться к врачу. О сроках возобновления занятий сообщат позже, исходя из эпидемиологической ситуации.

Отметим, что на прошлой неделе ситуация была более серьёзной: тогда на карантине сидели 374 класса.