В омских школах сократилось количество классов, закрытых на карантин

В Омске из-за роста заболеваемости ОРВИ временно закрыты две школы и 325 классов. Также на карантин отправлены 75 групп в 51 детском саду. Такие меры принял департамент образования города, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, сообщает «Омскрегион».
По данным на 24 марта, полностью приостановлен учебный процесс в школах № 1 и 132. В 66 школах занятия отменены частично — на карантин ушли 325 классов. В детских садах также введены ограничения: закрыты 75 групп.
Власти рекомендуют родителям внимательно следить за здоровьем детей и при первых признаках болезни обращаться к врачу. О сроках возобновления занятий сообщат позже, исходя из эпидемиологической ситуации.
Отметим, что на прошлой неделе ситуация была более серьёзной: тогда на карантине сидели 374 класса.