В воронежском селе Орловка 56 лет не меняли водопровод

По словам местных жителей, стабильные порывы водопровода происходят 3−4 раза в год, что приводит к длительным отключениям водоснабжения. В такие моменты вся Орловка остается без воды на несколько дней, и жителям приходится самостоятельно добывать воду из пересыхающих колодцев. Более того, ремонтные работы зачастую ложатся на плечи самих сельчан, что вызывает недовольство и отчаяние среди населения.