В воронежском селе Орловка 56 лет не меняли водопровод

Протяженность сети составляет 2,5 километра и обслуживает около 800 местных жителей. Однако состояние водопровода вызывает глубокую озабоченность: трубы, использованные для его строительства, варьируются от асбестовых до чугунных, а сами сети не обновлялись на протяжении 56 лет.
По словам местных жителей, стабильные порывы водопровода происходят 3−4 раза в год, что приводит к длительным отключениям водоснабжения. В такие моменты вся Орловка остается без воды на несколько дней, и жителям приходится самостоятельно добывать воду из пересыхающих колодцев. Более того, ремонтные работы зачастую ложатся на плечи самих сельчан, что вызывает недовольство и отчаяние среди населения.
Несмотря на неоднократные обращения жителей в местную администрацию с просьбой о замене ветхих сетей, чиновники не смогли предложить адекватное решение проблемы. После личного приема в районной администрации жители были шокированы ответом: им рекомендовали собрать средства и самостоятельно заняться перекладкой аварийных труб. Этот подход вызвал возмущение и недовольство среди орловчан, которые не раз пытались донести свою проблему до вышестоящих органов власти.
В ответ на бездействие местных властей жители обратились к Народному фронту, который направил официальное обращение в региональное правительство и администрацию Таловского района. В этом документе содержится просьба включить Орловку в программу «Чистая вода», что позволит обновить устаревшую инфраструктуру и обеспечить жителей качественным водоснабжением. Также активисты просят прокуратуру вмешаться в ситуацию и защитить нарушенные права местных жителей.