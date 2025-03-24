Цены на отели и санатории Крыма — власти дали прогноз на лето

По его словам, пока из соображений рентабельности и сохранения персонала цены на отдых остаются сравнимыми с прошлым годом, но к лету вырастут почти на треть.
«Они делают в невысокий сезон приемлемую цену и в летние месяцы зарабатывают. Я думаю, (цены вырастут) на 30%», — сказал Тихончук.
Что касается социальных путевок, то здесь, по его словам, ожидаемый рост втрое меньше.
Она сильно не вырастет. Сегодня мы видим это по нашим санатории, которые работают с фондами социального страхования — с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Ленинградской областью. Плюс смотрим детские путевки. Они выросли буквально до 10%, а то и меньше, относительно 2024 года.
При этом бронирование в местах размещения Крыма в этом году идет гораздо активнее, чем в прошлом году, заметил глава профильного комитета.
«Это 30% плюс к 2024 году. Уже сейчас мы видим это по раннему бронированию. Это майские, высокий сезон и даже бархатный — сентябрь», — добавил Тихончук.
Он напомнил, что, как и прежде, выгоднее бронировать отдых заранее.
При этом уже сейчас, к концу марта, «практически все СПА-отели, которые работают в Крыму, на выходные дни загружены более чем 90%». Заселяется сейчас много гостей из Ростовской, Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР, ЛНР и Кубани, уточнил Тихончук.
«Жители Краснодарского края, планируя на выходные, как добраться до Геленджика и Сочи, понимают, что теперь до Крыма можно доехать на два часа быстрее. А цена у нас зачастую в три раза ниже, чем на курортах Краснодарского края. И наши соседи-краснодарцы приезжают к нам на отдых, в выходные дни, и в СПА-отели, плюс музеи, попутешествовать, погулять», — рассказал Тихончук.