Цены на отели и санатории Крыма — власти дали прогноз на лето

«Жители Краснодарского края, планируя на выходные, как добраться до Геленджика и Сочи, понимают, что теперь до Крыма можно доехать на два часа быстрее. А цена у нас зачастую в три раза ниже, чем на курортах Краснодарского края. И наши соседи-краснодарцы приезжают к нам на отдых, в выходные дни, и в СПА-отели, плюс музеи, попутешествовать, погулять», — рассказал Тихончук.